Auf der A 6 bei Enkenbach-Alsenborn hat sich am Nachmittag ein Autofahrer in seinem Wagen überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann auf glatter Fahrbahn ins Rutschen geraten. Der Wagen sei zunächst gegen die Mittelleitplanke gefahren und dann quer über die Fahrbahn in einen Grünstreifen. Dort habe sich das Auto überschlagen und sei auf den Rädern wieder zum Stehen gekommen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Totalschaden.