Mehrere Autos und Mauern bei Unfall in Eisenberg beschädigt - Fahrerin schwer verletzt

per Mail teilen

Fünf beschädigte Autos, vier Mauern und eine Laterne: Das ist die Bilanz eines Unfalls in Eisenberg. Die Verursacherin wurde dabei schwer verletzt.

Die Polizei spricht von einem "ungewöhnlichen" Unfall, der sich am Montagvormittag auf einer Länge von 400 Metern in Eisenberg im Donnersbergkreis ereignet hat. Eine 75-jährige Autofahrerin habe mit ihrem Wagen an einer Kreuzung zunächst ein geparktes Auto touchiert, danach dann einen entgegenkommenden Wagen gestreift.

Frau fährt in Eisenberg frontal gegen eine Mauer

Laut Polizei setzte die Frau die Fahrt fort und fuhr 100 Meter weiter einen Laternenmast um. Danach fuhr sie über einen Gehweg und streifte drei Mauern so stark, dass sie zum Teil umstürzten. Schließlich kollidierte sie frontal mit einer Mauer.

"Hier endete die Fahrt, bei der die Fahrerin schwer, aber zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt wurde", so die Polizei. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Staatsanwaltschaft stellt Auto im Donnersbergkreis sicher

Was der Grund für den Unfall war, ist laut den Beamten noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Das Auto der Unfallverursacherin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 54.000 Euro. Außerdem bittet sie Zeugen, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352-9110 zu melden.