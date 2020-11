In Pirmasens ist am Freitagmorgen ein Auto durch das Fenster einer Spielothek gekracht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an der Kreuzung am Walhalla-Kino. Offenbar hatte ein Autofahrer beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen und es gerammt. Durch den Zusammenstoß verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen die Glasscheibe. Beide Fahrer kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der Unfall hatte laut Polizei für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.