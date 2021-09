Eine Seniorin in Katzweiler wollte "schnell nach Hause" - deswegen ignorierte sie das rote Lichtzeichen an einem unbeschrankten Bahnübergang. Und krachte in eine Regionalbahn.

Die 79-Jährige ist nach Angaben der Polizei am Dienstag kurz nach 11 Uhr ungebremst in die Regionalbahn gefahren. Schon zuvor habe die Frau in Katzweiler einem anderen Auto die Vorfahrt genommen, weil sie es eilig gehabt habe. Als sie in voller Fahrt an den unbeschrankten Bahnübergang kam, setzte sich die Regionalbahn in Fahrt, die dort Halt gemacht hatte. Die beiden stießen zusammen. Trotz Kollision von Auto und Bahn keine Verletzten Nach Angaben der Polizei sind die Autofahrerin und 15 Fahrgäste im Zug unverletzt geblieben. Die Bahnstrecke in Richtung Kaiserslautern war nach der Kollision für etwa 90 Minuten gesperrt. Neben der Polizei waren Rettungsdienste und Feuerwehr sowie die Bundespolizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. An unbeschrankten Bahnübergangen in Katzweiler hat es in den vergangenen Jahren bereits mehrere Unfälle gegeben.