Wegen eines brennenden Fahrzeugs mussten die Feuerwehr und die Polizei Kaiserslautern in der Nacht ausrücken. Eine Anwohnerin hatte nach Polizeiangaben in der Wilhelm-Kittelberger-Straße einen Knall gehört und danach bemerkt, dass ein parkendes Auto in Flammen stand. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte. Das Auto ist trotzdem ein wirtschaftlicher Totalschaden, verletzt wurde niemand. Wegen des Schadens geht die Polizei aktuell von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Sie sucht Zeugen, die in der Nacht von gestern auf heute etwas Verdächtiges beobachtet haben.