Ein brennendes Auto hat in Kaiserslautern am Mittwochnachmittag für lange Staus gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte in der Merkurstraße ein Auto wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand - der Fahrer habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Wegen des Feuerwehreinsatzes war die Merkurstraße zeitweise gesperrt. Auch in umliegenden Straßen und dem Opel-Kreisel kam es zu Verkehrsbehinderungen.