In Pirmasens ist in der Nacht auf Donnerstag ein Auto am Drive-In-Schalter eines Schnellrestaurants ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei stand der Wagen lichterloh in Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst hat. Wegen des Brands musste das Schnellrestaurant vorübergehend schließen.