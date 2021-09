Geparktes Auto in Winnweiler geht in Flammen auf

In Winnweiler hat in der Nacht ein Auto gebrannt, das am Bahnhof abgestellt war. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Denn der Brand war nicht der einzige Vorfall rund um den Bahnhof.

Warum das Auto gebrannt hat, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Nach Angaben der Polizei haben Zeugen gesehen, dass zwei jüngere Personen von der Brandstelle geflüchtet sind. Bahnhof Winnweiler: Scheiben eingeschlagen, Reifen zerstochen Im Rahmen der Ermittlungen hat die Polizei auch festgestellt, dass in einem anderen Auto in Bahnhofsnähe zwei Scheiben eingeschlagen wurden – vermutlich mit einem Stein. Außerdem wurden an acht Fahrrädern die Reifen zerstochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 20.000 Euro, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Rockenhausen melden: 06361/9170.