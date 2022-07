Ein Auto hat am Montagabend auf der A6 bei Waldmohr in Fahrtrichtung Saarbrücken Feuer gefangen. Der Fahrer habe während der Fahrt Rauch bemerkt und sei dann auf den Seitenstreifen gefahren, so der Wehrleiter. Kurze Zeit später sei der Innenraum des Kombis in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.