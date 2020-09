Ausstellung in Maßweiler

Delfine, die Seeminen suchen müssen, Fledermäuse als lebende Fackeln - verstörende Bilder, Filme und Exponate sind seit Freitag in einer Ausstellung des Vereins "Tierart" in Maßweiler zu sehen. Und das auch noch an einem historischen Ort.

Der Verein "Tierart" betreibt die Tierauffangstation in Maßweiler im Kreis Südwestpfalz. Ein Teil des Geländes ist von einer historischen Bunkeranlage durchzogen - gebaut im zweiten Weltkrieg, danach für die Lagerung von Atomwaffen genutzt. Leid der Tiere sichtbar machen Dort sind jetzt die Bilder, Filme, Infotafeln und Ausstellungsstücke der Ausstellung "Tiere im Krieg" zu sehen. Eine Sprecherin von "Tierart" sagte, man wolle zeigen, welches Leid Tiere im Zweiten Weltkrieg und der Zeit danach erfahren mussten. Zum Beispiel Pferde, die schwere Kanonen ziehen mussten und oft auch geschlachtet wurden, um sie zu essen. Oder Schafe, die auf Inseln ausgesetzt wurden, um zu sehen, ob dort noch eine tödliche Strahlung herrscht. Die Ausstellung in Maßweiler soll nach und nach ausgebaut werden. Sie kann nur nach Voranmeldung besucht werden, das geht über die Internetseite des Vereins "Tierart".