In Pirmasens beginnt am Mittwoch im Kulturzentrum Forum Alte Post eine Ausstellung zum Thema "30 Jahre Deutsche Einheit". Gezeigt werden Fotoserien der Berliner Fotoagentur Ostkreuz. Sie dokumentieren das Leben in Ost und West vor und nach der Wiedervereinigung. Außerdem werden Filmabende mit DDR-Spielfilmen angeboten. Gesprächsrunden und Workshops sollen insbesondere Schulklassen die Jahre vor der deutschen Einheit näherbringen. Die Ausstellung in Pirmasens ist für rund sechs Wochen geöffnet.