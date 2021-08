In Dahn erinnert ab heute die Ausstellung „Gurs 1940“ an die Deportation von pfälzischen Jüdinnen und Juden. Nach offiziellen Angaben wurden damals 6.500 Menschen aus dem gesamten Südwesten in das Lager nach Südfrankreich gebracht. Die Wanderausstellung zeigt Fotos und Berichte zum Ablauf der Deportation und zu den hygienischen Zuständen in Gurs. Weitere Themen sind die Erinnerungskultur und die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. Die Ausstellung war zuvor im Historischen Museum der Pfalz in Speyer zu sehen.