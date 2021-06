Einen Kaffee oder ein Eis in der Sonne genießen - das ist mittlerweile auch im Außenbereich der Restaurants und Cafés in Kaiserslautern wieder möglich. Die Freude darüber ist groß.

Endlich. Endlich scheint mal wieder die Sonne. Endlich kann man sich mal wieder in ein Café setzen. Endlich wieder ein Stück mehr Normalität. Diese Erleichterung ist gerade überall da zu spüren, wo eine Inzidenz von unter 100 es zulässt, dass die Außengastronomie wieder öffnet.

Außengastronomie bald ohne Test in Kaiserslautern?

Seit Sonntag ist das auch in Kaiserslautern wieder möglich. Voraussetzung für die Gäste ist jeweils ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf - oder eine Bescheinigung, dass man vollständig geimpft oder vom Coronavirus genesen ist. Sollte die Inzidenz dauerhaft unter 50 bleiben, könnte die Testpflicht für den Außenbereich wegfallen, außerdem dürften Cafés und Restaurants auch wieder ihre Innenbreiche öffnen - wie zum Beispiel aktuell in Zweibrücken.

Schnelltest in Kaiserslautern - viele Möglichkeiten

Das Angebot an Teststellen ist mittlerweile riesig. Allein in der Innenstadt von Kaiserslautern und den umliegenden Stadtteilen gibt es mehr als 40 Möglichkeiten, kostenlos einen Schnelltest zu machen. Eine Übersicht über die Teststationen und die jeweiligen Kontaktmöglichkeiten hat KL.digital zusammengestellt. Bei vielen Teststationen kann man mit wenigen Klicks online einen Termin vereinbaren. Wer möchte, kann sich das Testergebnis anschließend sogar direkt in die Corona-Warn-App übertragen lassen.

Schnelltest-Ergebnis in der Corona-Warn-App

Genau für diese Möglichkeit habe auch ich mich entschieden. Nach meinem Test im Testcenter einer Drogeriekette in der Mall, bekomme ich 15 Minuten später mein negatives Testergebnis - per Mail und in die Corona-Warn-App. Manche Teststationen, zum Beispiel die vom Deutschen Roten Kreuz, stellen das Testergebnis auch als Ausdruck zur Verfügung. Für mich persönlich ist die Variante per App etwas bequemer.

Mit ein bisschen Fantasie schmeckt dieser griechische Salat bei Sonnenschein fast so wie in Griechenland. SWR

Zum einen spart es Papier, zum anderen habe ich das Smartphone ohnehin immer griffbereit in der Hosentasche. So bekomme ich an diesem Montag auch problemlos einen Platz im Außenbereich eines Cafés am Markt, direkt gegenüber der Stiftskirche. Dieses Glück hat an diesem Tag nicht jeder. Denn bis etwa 13 Uhr ist quasi jeder Tisch besetzt. Man merkt den Menschen an, dass ihnen das gefehlt hat.

Gäste freuen sich über Außengastronomie in Kaiserslautern

Alle, mit denen ich an diesem Tag spreche, freuen sich über diesen kleinen Schritt zurück zur Normalität. Essen und Trinken sind in der Pfälzer Kultur fest verankert. So hat vielen Menschen auch ein Stück Lebensqualität gefehlt, als Cafés und Restaurants geschlossen waren. Dafür nehmen es viele auch in Kauf, einen Schnelltest zu machen oder ihren Impfpass vorzuzeigen. Dafür sprechen neben dem Trubel in der Innenstadt an diesem Montag in Kaiserslautern und den Schlangen vor den Testcentern, auch die vielen besetzten Tische der Außengastronomie.

Mein Eindruck ist, dass der Großteil unserer Gesellschaft mittlerweile gelernt hat, mit dem Virus und seinen Begleiterscheinungen zu leben. Viele empfinden es nicht als besonders lästig, ein paar Minuten für einen Test zu investieren oder sich per App auf dem Smartphone an einem Standort anzumelden. Aber natürlich gibt es auch einige Menschen, die nicht bereit sind, sich für einen Cappuccino oder ein Eis testen zu lassen und die unter diesen Voraussetzungen keinen Spaß an einem Café-Besuch haben. Auch das muss man respektieren.

Gastronomen in Kaiserslautern atmen auf

Werner Braun betreibt mit seiner Frau seit mehr als 30 Jahren das Eiscafé Dolomiten in der Lautrer Innenstadt. Lange haben er und seine Kolleginnen und Kollegen auf Lockerungen für die Gastronomie gehofft. Für ihn ist es eine Erleichterung, dass endlich wieder Gäste an den Tischen vor seinem Café sitzen und Eis essen dürfen - auch wenn er zurzeit nur etwa die Hälfte der Bestuhlung aufgestellt hat, um die Abstände zwischen den Gästen einhalten zu können.

Die großen finanziellen Verluste durch die Corona-Krise könne man allerdings wohl nie wieder ausgleichen. Zwar bekomme man staatliche Unterstützung, diese komme aber nur verzögert an. Außerdem sei das Eiscafé natürlich stark vom Wetter abhängig.

Werner Braun hat außerdem das Problem, dass einige Aushilfen mittlerweile abgesprungen sind und sich einen neuen Job gesucht haben. In seinen Augen kommen die meisten Gäste gut mit den Vorgaben zurecht und haben keine Probleme damit, sich zum Beispiel testen zu lassen. Allerdings komme es auch immer wieder vor, dass Gäste nicht wüssten, welche Regeln gelten und von seinem Personal darauf aufmerksam gemacht werden müssten. Deshalb lautet der erste Satz seiner Servicekräfte zurzeit: "Hallo. Sind sie getestet oder geimpft?"

Corona-Lockerungen sorgen in Kaiserslautern für gute Stimmung

Für mich persönlich fühlt sich dieser kurze Ausflug in die Kaiserslauterer Innenstadt ein ganz kleines bisschen an wie Urlaub. Da spielt natürlich das Wetter eine große Rolle. Allgemein habe ich das Gefühl, dass mit ein paar Sonnenstrahlen im Gesicht alles besser wird und das merke ich den Menschen an diesem Tag, so bilde ich es mir zumindest ein, auch an.

Überall sitzen kleine Gruppen zusammen und lachen. Viele schlendern, die Einkaufstüte in einer Hand und in der anderen ein Eis, durch die Innenstadt. Die vergangenen Monate mit schlechtem Wetter und Corona-Lockdown haben einigen Menschen einfach aufs Gemüt geschlagen. Da ist es aus meiner Sicht völlig logisch, dass sich bei gutem Wetter die Innenstadt und die Außenbereich der Gastronomie schnell füllen.

Noch nicht alle Cafés und Restaurants in Kaiserslautern haben ihren Außenbereich wieder geöffnet. SWR

Für Gäste und Kunden kehrt ein Stück Lebensqualität zurück. Für Gastronominnen und Gastronomen ist es ein notwendiger Schritt zurück zur Normalität, ohne den viele von ihnen nicht länger überleben könnten. Einige von ihnen sind zwar unzufrieden damit und enttäuscht darüber, wie die Politik mit ihnen in dieser Pandemie umgeht. Jedoch ist mein Eindruck, dass die große Mehrheit der Gastronomen mit viel Herzblut daran arbeitet, alles für einen angenehmen Besuch möglich zu machen und alle geltenden Regeln einzuhalten.