Aussage von Mithäftling im Kusel-Mordprozess erwartet

Am Mittwoch wird der Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde im Kreis Kusel fortgesetzt. Am 18. Prozesstag sollen am Landgericht Kaiserslautern sechs Zeugen vernommen werden.

Drei Sachverständige sollen nach Angaben des Gerichts noch einmal angehört werden. Alle drei hatten bereits eine Aussage vor Gericht gemacht. Unter den Sachverständigen ist auch noch einmal der Gerichtsmediziner. Außerdem sollen zwei Polizeibeamte befragt werden und ein Mitinsasse aus der JVA, in der der Hauptangeklagte Andreas S. einsitzt. Wollte Andreas S. Zeugen verprügeln lassen? Dieser soll von Andreas S. den Auftrag bekommen haben, zwei Zeugen verprügeln zu lassen, die im laufenden Verfahren gegen ihn ausgesagt hatten. Der Mithäftling hatte sich deshalb an seinen Anwalt gewandt. Er hätte seine Aussage bereits Ende September machen sollen. Die weiteren Verhandlungstermine waren wegen verschiedener Krankheitsfälle aber immer wieder verschoben worden. Video herunterladen (6 MB | MP4) Mitangeklagter sagt erstmals zur Tatnacht aus Am Montag hatte sich der Mitangeklagte Florian V. vor Gericht erstmals zur Tatnacht geäußert. Er gab an, in seinem Leben noch nie mit einer scharfen Waffe geschossen zu haben. Auch zum Tathergang äußerte er sich: Es sei drei Mal geschossen worden. V. gab zu, den toten, am Boden liegenden Polizisten auf Anweisung von Andreas S. nach dessen Ausweispapieren durchsucht zu haben. Er habe in diesem Moment seinen Kopf ausgeschaltet und einfach nur Anweisungen befolgt. Bislang lagen von Florian V. nur dessen Aussagen bei Vernehmungen durch die Polizei vor. Angeklagte beschuldigen sich gegenseitig, Polizisten erschossen zu haben Seit Beginn des Prozesses beschuldigen sich die beiden Angeklagten vor dem Landgericht Kaiserslautern gegenseitig, das Feuer auf die Polizisten eröffnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass der Hauptangeklagte Andreas S. sowohl den 29-jährigen Polizeioberkommissar, als auch dessen 24-jährige Kollegin erschossen hat. Die Staatsanwaltschaft wirft Andreas S. vor, die beiden Polizisten mit Gewehrschüssen in den Kopf ermordet zu haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Dem Mitangeklagten Florian V. wird versuchte Strafvereitelung vorgeworfen. Die Tat Ende Januar hatte deutschlandweit für Entsetzen gesorgt.

