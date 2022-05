Klage zu Auskünften über Airbase Ramstein

per Mail teilen

Die Air Base Ramstein ist heute erneut Thema am Verwaltungsgericht in Mainz. Es geht um ihre Rolle im Drohnenkrieg der USA. Ein Friedensaktivist hatte zuvor ein sogenanntes Auskunftsersuchen an das rheinland-pfälzische Justizministerium gestellt. Er wollte nach Angaben der Kampagne „Stopp Air Base Ramstein“ wissen, welche Kenntnisse das Ministerium über die Rolle der Air Base beim Einsatz von Kampfdrohnen habe und ob es Bemühungen gebe, diesen Sachverhalt aufzuklären. Das Justizministerium lehnte jedoch ab, dem Friedensaktivist Zugang zu den von ihm geforderten Informationen zu gewähren. Jetzt verhandelt das Verwaltungsgericht seine Klage zu dem Auskunftsersuchen.