Ausgebüxter Emu ist tot

Seit Sonntag hielt ein ausgebüxter Emu die Menschen in der Westpfalz in Atem. Zahlreiche Suchaktionen schlugen fehl. Am Mittwoch wurde das Tier dann gefangen, doch es starb direkt.

Tagelang waren die Tierrettung Kindsbach und die Feuerwehren im Kreis Kaiserslautern im Einsatz, um den ausgebüxten Emu zu fangen. Immer wieder wurde das Tier gesichtet, immer wieder ist es entkommen. Sogar eine Drohne wurde eingesetzt, um es zu orten. Trotzdem: Die Rettungsversuche schlugen alle fehl.

Am Mittwochnachmittag hatten es die Freiwilligen sogar fast geschafft, den Emu bei Bann im Kreis Kaiserslautern einzukreisen und einzufangen: Etwa 35 Männer und Frauen hatten in der heißen Mittagssonne versucht, den Laufvogel ruhig einzukreisen - vergeblich. Der Ortsbürgermeister von Bann, Stephan Mees (CDU), war an der Aktion beteiligt. Er schildert, wie das Tier in einem Zaun hängengeblieben und trotzdem entkommen ist: "Kurz bevor ein Mitarbeiter zugreifen konnte, hat es sich leider wieder losgerissen und ist ab und davon."

Eine Feder des toten Emus. SWR Alexandra Dietz

Um dem Tier Ruhe zu gönnen, hatten die Tierretterinnen und -retter beschlossen, eine Pause einzulegen. Doch dann meldete sich ein Zeuge im wenigen Kilometer entfernten Queidersbach: Der Emu sei in seinem Hinterhof. Es begann ein weiterer Versuch, das Tier zu retten - diesmal mit einem tragischen Ende.

Starb der Emu wegen zu viel Stress?

Noch ist unklar, was genau in dem Hinterhof passiert ist. Kai Zöller von der Tierrettung war nach eigenen Angaben kurz nach dem Anruf mit Polizei und Feuerwehr vor Ort. Dort habe der Besitzer mit einigen Helfern das Tier bereits gefangen. Als Kai Zöller ankam, sei der Emu allerdings schon tot gewesen.

Der Tierretter ist enttäuscht. "Wir wissen nicht, was passiert ist in der kurzen Zeit", sagt Zöller. Er kann nur vermuten, was die Todesursache war. "Ob das jetzt zu viel Stress war, weil die Tiere sehr, sehr stressanfällig sind?"

Veterinäramt soll Todesursache klären

Das Veterinärmat muss jetzt klären, was genau passiert ist und warum der Emu starb. Wie viel die Rettungsaktion gekostet hat, steht noch nicht fest. Nur soviel: Die Kosten muss der Besitzer des Emus nicht zahlen. Tierrettungen gehören zur Aufgabe der Feuerwehr.