Im Sommer ausgebüxt: Erste Kuh von Reifenberg zurück auf der Weide

Die Aufregung in Reifenberg im Kreis Südwestpfalz hat sich zumindest zur Hälfte gelegt. Eine von zwei ausgebüxten Kühen ist wieder zurück - und das nach Wochen wilder Erfahrungen.

Die Kuh aus Reifenberg muss einiges erlebt haben. Bei einem schweren Sturm Anfang Juli war sie gemeinsam mit einer Artgenossin von einer Weide auf der Sickinger Höhe ausgebrochen. Seitdem waren die beiden Kühe durch den Pfälzerwald gestreunt - und hatten so manchem Wanderer einen Schreck eingejagt.

Kühe seit Sommer im Wald unterwegs

Ein extra beauftragter Tierfänger versuchte deswegen seit Wochen, die beiden Kühe zurück auf die heimische Weide zu bekommen. Was bislang keinen Erfolg hatte, ist diese Woche nun geglückt: Mit einer hohen Dosis Betäubungsmittel traf der Experte eine der beiden Rindvieh-Damen und brachte sie wohlbehalten ihrem Besitzer zurück.

Abenteuer rund um Reifenberg - Ausflug mit dritter Kuh

Der Bürgermeister von Reifenberg, Pirmin Zimmer (CDU), zeigte sich im Gespräch mit dem SWR halbwegs erleichtert: Zu 100 Prozent sei er das aber erst, wenn auch die zweite Kuh wieder auf der Weide stehe - und nicht im Wald verwildere.

Genau hier, im Wald, hatten die beiden Kühe ihren Trip in der Freiheit seit Anfang Juli nämlich so richtig ausgelebt. Unter anderem besuchten die beiden eine Artgenossin auf einer anderen Weide. Dieses Tier sprang dann kurzerhand über den Zaun und schloss sich dem Duo für einen kurzen Ausflug an. Das belegen Fotos der drei.

Kühe in der Pfalz bringen sich und andere in Gefahr

Was an dieser Stelle spaßig klingen mag, war aber nicht ungefährlich. Zum einen, weil es sich immerhin um gut 600 Kilo schwere Tiere handelt, die über Straßen und durch den Wald spaziert sind. Außerdem wurden die ausgebüxten Kühe einmal ganz in der Nähe eines Landplatzes für Kleinflugzeuge in Rieschweiler gesichtet.

Bürgermeister kritisiert: Menschen jagen Tiere auf eigene Faust

Was Bürgermeister Pirmin Zimmer aber richtig entsetzt, ist so etwas wie ein Kuh-Voyorismus, der eingesetzt habe. So sollen Menschen mehrfach mit ihren Autos auf Feldwegen und im Wald nach den beiden Tieren gesucht haben. Das habe die Arbeit des beauftragten Tierfängers massiv behindert, sagt Zimmer.

Erst als es in den vergangenen Tagen wieder ruhiger geworden sei, konnte die erste Kuh demnach gefangen werden. Ob das auch mit dem zweiten Tier gelingt, erfahren Sie hier bei uns.