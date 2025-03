Diese Ausflugsziele öffnen im Frühling rund um Kaiserslautern

Wer in der schönen Frühlingssonne etwas unternehmen will, der hat in der Westpfalz die Qual der Wahl: Ausflugsziele locken mit neuen Veranstaltungen und kaum gestiegenen Preisen.

Die Sonne hat im März bereits vielerorts in der Westpfalz wahre Frühlingsgefühle geweckt. Aktuell starten viele Ausflugsziele in eine neue Saison:

Früher als sonst hat die Kirschblüte (Sakura) begonnen und lockt schon jetzt in den Japanischen Garten Kaiserslautern. Weiße und rosa Blüten schmücken die Bäume rund um die Koi-Karpfenteiche und die kleinen Stege und Brücken. Wegen der frühen Kirschblüte ist der Garten bereits seit März geöffnet. Bei den Eintrittspreisen und den Öffnungspreisen bleibt in diesem Jahr alles beim alten. Noch bis Ende April ist der Garten abends bis 18 Uhr geöffnet, von Mai bis September dann bis 19 Uhr.

Im Japanischen Garten in Kaiserslautern hat die Kirschblüte (Sakura) in den letzten Tagen begonnen. Japanischer Garten

Doch in diesem Jahr sind neue Veranstaltungen geplant, wie Thorsten Barthelmie, Leiter der Geschäftsstelle im Garten, erklärt. "Wir planen in diesem Jahr eine zusätzliche Cosplay-Veranstaltung". Zum "Hirameki Garden" am 31. Mai würden Cosplay-Künstler und Künstlerinnen eingeladen – also Menschen, die sich als Figuren aus Filmen, Mangas, Animes oder Videospielen verkleiden.

"Außerdem wird der 'Cosplaytag' auf zwei Tage ausgedehnt, am 9. und 10. August", sagt Barthelmie. Auf viele Teilnehmende hoffe er auch bei den "Japan Classics" am 17. August, eine Messe mit japanischen Oldtimer-Autos und -Motorrädern.

Die neue Saison im Japanischen Garten in Kaiserslautern hat begonnen. Ab jetzt ist auch der Gartenimbiss geöffnet. Japanischer Garten

Das Keltendorf in Steinbach am Donnersberg öffnet am 6. April seine Pforten. Auch hier haben sich Preise und Öffnungszeiten nicht verändert. An allen Sonn- und Feiertagen von 11 bis 16 Uhr können Besucherinnen und Besucher spontan vorbei kommen und die Hütten in der nachgebauten Keltensiedlung erkunden.

Außerdem können Gruppen unterschiedliche Führungen auch unter der Woche und an Samstagen buchen, sagt Ingrid Dietz vom Donnersberg-Touristik-Verband. "In den Sommerferien wird es zusätzlich unsere Familientage geben", so Dietz, "Für diese Tage mit Programm und Workshops unter der Woche sollten sich Familien vorab anmelden."

Das Keltendorf in Steinbach am Donnersberg veranstaltet im Sommer 2025 auch wieder Familientage mit Workshops. CC-BY Pfalz Touristik, Fachenbach Medien

Der Rosengarten Zweibrücken startet am 1. April in die neue Saison. Auch hier bleiben die Öffnungszeiten und Preise die gleichen wie im Vorjahr. Der Garten ist im April noch von 8.30 bis 18 Uhr und von Mai bis September abends bis 19 Uhr geöffnet.

Neu ist in diesem Jahr, dass das "Fest der 1000 Lichter" von den "Rosentagen" losgelöst wird, erläutert Daniel von Gyldenfeldt, beim UBZ zuständig für den Rosengarten. "Das 'Fest der 1000 Lichter' wird aus dem Juni in den August verschoben." Denn am neuen Termin, dem 29. August, gehe die Sonne früher unter. Die "Rosentage" fänden diesmal vom 21. bis zum 23. Juni statt. "Ein Highlight in diesem Jahr ist der Comedy-Act am letzten Abend, da ist Olaf Schubert zu Gast", so von Gyldenfeldt.

Mit leicht angehobenen Eintrittspreisen startet die Gartenschau Kaiserslautern am 1. April in die Saison. Manche Tickets kosten ein Euro oder 1,50 Euro mehr, erklärt Veranstaltungsleiterin Melanie Groß von der Gartenschau. Die Öffnungszeiten bleiben allerdings die gleichen, von 9 bis 19 Uhr ist der Park für Jung und Alt geöffnet.

Neu ist in diesem Jahr das für den 26. und 27. Juli geplante "Weintastival" im Neumühlepark, dem Platz der Dinosaurier. "Wir kombinieren in diesem Jahr außerdem das Kinderfest mit dem Open-Air-Kino am 30. August", sagt Melanie Groß. Dort können Nachwuchs-Artisten von Mitgliedern des Zirkus Pepperoni Kunststücke lernen. Am Abend schließt sich dann noch ein Open-Air-Kino mit Picknick auf der Wiese an.

Ab dem 2. April können Gruppen wieder auf der Schiene von Altenglan nach Lauterecken radeln. Denn die Draisinenstrecke startet in die neue Saison. Hier sind Preise und Öffnungszeiten gleich geblieben. "Neu ist, dass jetzt neue Pächter die Ausleihstationen betreiben", sagt Philipp Schultheiß, der bei der Kreisverwaltung für die Draisinen zuständig ist.

An der Ausleihstation in Lauterecken sei mittlerweile das Stellwerk saniert worden. "In dem sanierten Gebäude ist jetzt die neue Ausleihstation und ein Infostand", sagt Schultheiß. Dort gebe es jetzt auch eine barrierefreie Toilette. In der alten Hütte, der ehemaligen Ausleihstation, würden ab jetzt Snacks und Getränke verkauft.

Auf halber Strecke, am Mehrgenerationen-Platz St. Julian, kümmere sich auch ein neuer Betreiber um die Gastronomie, die ist für Draisinen-Fahrer künftig ab mittags geöffnet hat. "Und daneben wird ein Frisbee- oder Discgolf-Platz gerade gebaut", so Philipp Schultheiß, das könne in Zukunft mehr Gruppen anlocken. In dieser Saison wird die Draisinen-Strecke außerdem 25. Jahre alt. "Da überlegen wir uns gerade noch besondere Aktionen", deutet Schultheiß an.

Wer sich die Eintrittsgelder sparen will, der bekommt im schönen Pfälzerwald auch völlig kostenfrei etwas geboten. Für einen kleinen Sonntagsspaziergang lohnt sich ein Besuch in der Mehlinger Heide ganz in der Nähe von Kaiserslautern. Für Wanderfreunde wäre eine Wanderung auf den Donnersberg oder ein Spaziergang zum Luitpoldturm bei Merzalben in der Südwestpfalz eine Idee.

Die Mehlinger Heide in voller Blüte im Spätsommer SWR

Empfehlenswert ist auch ein Besuch der Wegelnburg bei Nothweiler im Kreis Südwestpfalz. Sie liegt auf knapp 570 Metern Höhe und bietet einen beeindruckenden Panorama-Ausblick über das Biosphärenreservat Pfälzerwald. Und wer gern mit dem Fahrrad unterwegs ist, für den hat der Pfälzerwald auch zahlreiche Touren zu bieten – entspannte Radtouren oder abenteuerliche Routen für Mountainbikerinnen und Mountainbiker.