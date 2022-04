Das können Sie an Ostern im Westen der Pfalz unternehmen

Ostern muss nicht langweilig werden. In der Westpfalz gibt es am Wochenende viel zu erleben.

Nach dem Schneechaos am vergangenen Wochenende sind die Aufräumarbeiten fast überall abgeschlossen. So öffnet an Ostern zum Beispiel der Japanische Garten in Kaiserslautern. Auch die Gartenschau steht für Besucher offen. In beiden Parks hatten die Schneemengen Äste und Bäume abbrechen lassen. In der Gartenschau sollen nach Angaben der Parkleiterin bis zum Wochenende die Schäden komplett beseitigt sein.

Die Gartenschau in Kaiserslautern ist an Ostern immer ein beliebtes Ausflugsziel. SWR

Ostern beginnt Saison im Zoo Kaiserslautern

Der Zoo in Kaiserslautern-Siegelbach startet am Osterwochenende offiziell in die neue Saison. Er ist täglich von 10-17 Uhr geöffnet. Am Ostermontag gibt es in dem Tierpark um 10.30 Uhr auch einen Ostergottesdienst.

Ostern ist Saisonstart im Zoo Kaiserslautern. SWR

Museen in Pirmasens haben Ostern geöffnet

Die Stadt Pirmasens empfiehlt an Ostern einen Besuch in den Museen. Im Forum Alte Post können sich Interessierte die Dauerausstellung über Heinrich Bürkel oder das Hugo-Ball-Kabinett ansehen. Außerdem wird die Sonderausstellung "Zusammentreffen" gezeigt. Dort sind Arbeiten von 13 Künstlern zu sehen, die als Stipendiaten an einen Austauschprogramm des Künstlerhauses Schloss Königshain und der Kunststation Kleinsassen teilgenommen haben. Von Karfreitag bis Ostersonntag hat das Forum Alte Post von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Ostermontag ist es geschlossen.

An Ostern sind im Forum Alte Post in Pirmasens zwei Dauerausstellungen und eine Sonderaustellung zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Peter Zschunke

Weitere Museen in Pirmasens sind das Stadtmuseum Altes Rathaus, in der sich Interessierte mit der Geschichte der Stadt beschäftigen können. Das Museum ist Karsamstag und Ostermontag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Ostereiersuche im Rosengarten Zweibrücken

Im Rosengarten in Zweibrücken beginnt am Ostersamstag um 14 Uhr die große Ostereiersuche. Die kleinen Gartenbesucher können schauen, was der Osterhase im Garten versteckt hat. Auf die Finder warten nach Angaben des Rosengartens tolle Preise. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist die Terrasse am Weiher.

Der Osterhase versteckt Eier im Rosengarten Zweibrücken. SWR

Viele Touristen kommen Ostern in die Pfalz

Gerade die Südwestpfalz ist an Ostern auch bei Touristen sehr beliebt. Die Ferienregion Dahner Felsenland sei über die Feiertage fast ausgebucht - vor allem von Wandertouristen. Rund um Hauenstein gebe es noch freie Unterkünfte. Eine Tourismus-Sprecherin sagte, in der Südwestpfalz würden Urlauber auch gern Ausflüge zu entfernteren Zielen unternehmen, wie zum Beispiel zur Burg Trifels in Annweiler, dem Speyerer Dom oder dem Holiday Park in Hassloch. Die derzeit hohen Benzinpreise schreckten jedoch einige Urlauber ab. Auch rund um den Donnersberg gibt es noch freie Unterkünfte.

Karlstalschlucht ist Ostern gesperrt

Die beliebte Karlstalschlucht bei Trippstadt bleibt an Ostern gesperrt. Das teilt die Verbandsgemeinde Landstuhl mit. Beim Schneechaos vor einer Woche seien viele Bäume beschädigt worden. Es sei für Besucher zu gefährlich.

So idyllisch sieht es derzeit in der Karlstalschlucht nicht aus. Aus Sicherheitsgründen bleibt sie geschlossen. Benedikt Hid Littlefotografie

Wandern im Pfälzerwald an Ostern gefährlich

Generell sollten Wanderer an Ostern nicht in den Wald gehen. Das Forstamt Donnersbergkreis weist daraufhin, dass viele Bäume beschädigt seien und jederzeit umstürzen könnten. Davor warnt auch die Stadt Zweibrücken. Vor allem auf den Wegen im Heilbachtal und zum Naturfreundehaus Harzbornhaus gebe es viele Gefahrenstellen. Auch der Weg 42 in Wattweiler sei wegen querliegender Bäume gesperrt. Den Waldbewohnern hingegen hat der Winterbruch keine Probleme bereitet.