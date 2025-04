Was kann man am Wochenende rund um Kaiserslautern, Pirmasens, Kusel, Zweibrücken und den Donnersberg eigentlich so unternehmen? Tipps für den 1. Mai und das lange Wochenende.

Maimarkt Pirmasens

In Pirmasens kann jetzt am verlängerten Wochenende der Maimarkt besucht werden. Das Wetter spielt ja auch mit! Wer's aber nicht schafft, der Maimarkt läuft bis zum 11. Mai. Bis dahin gibt's natürlich viele Fahrgeschäfte wie das "Monsterhaus", den "Break Dancer" oder das Riesenrad. Aber auch in der kommenden Woche gibt's ein bisschen was zu erleben, wie zum Beispiel am Dienstag und Mittwoch den Krämermarkt mit Waren für Heim, Haus und Garten. Zum Abschluss am Sonntag (11. Mai) steigt wieder das traditionelle Höhenfeuerwerk.

Das bietet der Westen der Pfalz zum 1. Mai

Kunst im Zellertal: Sinne der Kunst-Messe

Am 1. und 2. Mai 2025 findet im Schlossgut Lüll in Wachenheim im Zellertal die Kunsthandwerksmesse "Sinne der Kunst" statt. Besucher können in Workshops wie Goldschmieden oder Tiffany-Glas selbst kreativ werden und ihre Werke mit nach Hause nehmen. Außerdem präsentieren lokale Künstler eine Vernissage, und zahlreiche Tattoo-Künstler sind vor Ort.

Festival der Solidarität in Kaiserslautern

Am 1. Mai 2025 findet ab 14 Uhr das Fest der Solidarität auf dem Musikerplatz (Pirmasenserstraße) in Kaiserslautern statt. Die Linke Kaiserslautern lädt gemeinsam mit Kulturvereinen wie Eselsohr, Vielfalter und Sukura ein – mit veganem Essen, Infoständen und Musik von Ahmad Wahhoud (syrische Oud), Acoustic Fight, Blown Fuse sowie elektronischen Acts wie Marcelloboy.

Ein gutes Wochenende für Ausflüge im Westen der Pfalz

Dynamikum: Wissenschaft zum Anfassen

Nach einer Bauschaden-Pause öffnet das Science-Center in Pirmasens ab 1. Mai wieder – perfekt für Familien, die bei Mitmachstationen zu Licht, Bewegung und Technik lernend ihre Freizeit verbringen wollen. Der Ausflug ist gut zu kombinieren mit einem Spaziergang im Strecktalpark. Hier steht gerade auch ein gehäkelter Begegnungs-Pavillon.

Ab 1. Mai hat dass Dynamikum in Pirmasens wieder offen. Perfekt für einen Ausflug am langen Mai-Wochenende. picture-alliance / Reportdienste DUMONT Bildarchiv | Gerald Haenel

Streetfood-Festival und Leistungsschau in Ramstein

Wer gerne lecker isst und sich für Themen wie Gesundheit und Handwerk interessiert, der ist am Wochenende in Ramstein richtig. Dort findet im Congress Center die Westricher Leistungsschau mit einem Streetfood-Event statt. Am Samstag und Sonntag gibt es Infos zu unterschiedlichen Themen, Live-Musik und eine Auto- und Motorradshow. Von Tipps zum Hausbau und zur Energieversorgung bis hin zu Foodtrucks und einem Kinderkarussell - hier ist für die ganze Familie etwas dabei.

Unter Tage im Kalkbergwerk Wolfstein

Eine besondere Bergwerksführungen mit Spieleparcours und einem Bergwerksquiz erwartet Besucherinnen und Besucher am Maifeiertag in Wolfstein. Das Kalkbergwerk hat von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Ideal, um sich auch etwas abzukühlen bei Außentemperaturen um die 30 Grad.

Für die Kultur-Fans im Westen der Pfalz

Donnersberger Literaturtage 2025

Der Donnersbergkreis steht ab diesem Wochenende im Zeichen der Literatur. Los geht es am Samstag mit einer Lesung. Hier werden die Werke der pfälzischen Mundart-Autorin Susanne Faschon, anlässlich ihres 100. Geburtstags, vorgestellt. Am Sonntag wird dann die Ausstellung "Verbrannte Orte" in Kirchheimbolanden eröffnet. Neben einem geschichtlichen Überblick, wird hier auch aus Werken von Autoren, deren Bücher am 10. Mai 1933 verbrannt wurden, gelesen. Im gesamten Kreis finden bis Ende November Lesungen und Veranstaltungen zu den Donnersberger Literaturtagen statt.

Kultursommer Rheinland-Pfalz 2025 startet in Kaiserslautern

Am Sonntag, 4. Mai 2025, startet um 11 Uhr im Unionsviertel Kaiserslautern der Kultursommer Rheinland-Pfalz unter dem Motto „Forever Young“. Zum Auftakt spielt das Duo ICstrings (Caroline Busser und Ivan Knezevic) bekannte Evergreens aus Klassik und Moderne, begleitet von eindrucksvollen Hintergrundbildern und -filmen. Die Veranstaltungsreihe fördert die freie Kulturszene und bringt bis Oktober über 200 Kulturprojekte auf die Bühnen.