Ausbildungsmesse für Schuhhandwerk

In Pirmasens findet heute die Ausbildungsmesse „Step up Shoes“ statt. Sie will bei Schülerinnen und Schülern die Lust auf einen Beruf in der Schuhindustrie wecken. Insgesamt sind bei der Messe „Step up Shoes“ 14 Unternehmen und Einrichtungen aus der Südwestpfalz vertreten – von Herstellern wie Kennel und Schmenger oder Josef Seibel bis zur Deutschen Schuhfachschule. Sie zeigen nicht nur verschiedene Schritte in der Schuhherstellung vom Design bis zur Produktion – die Schülerinnen und Schüler haben auch Gelegenheit, mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen und sich über Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zu informieren. Außerdem können sie eine Handyhülle individuell gestalten. Auch in der Schuhbranche spüren die Unternehmen den Fachkräftemangel – die Messe in Pirmasens soll dem entgegenwirken. Sie findet unter den 3G-Coronaregeln statt.