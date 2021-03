Dass die B10 vierspurig ausgebaut werden soll - steht bereits seit Jahren in Plänen des Bundes. Vor der Landtagswahl hoffen Umweltschützer, dass die Politik die Pläne ändert. Ist das realistisch?

"Der vierspurige Ausbau der B10 ist für die wirtschaftliche Entwicklung im Süden unserer Region von hoher Bedeutung", sagt Hans-Günther Clev, der Geschäftsführer der Zukunftsinitiative Westpfalz. Der stellvertretende rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des BUND Michael Carl spricht hingegen von einem "Luxusprojekt", das "in Zeiten dramatisch sich verstärkender Klimaprobleme (...) nicht mehr zeitgemäß" ist. Ein jahrzehntelanger Streit geht auch vor dieser Landtagswahl weiter.

Ausbau der B10 ist Streitthema in der Südwestpfalz

Der vierspurige Ausbau der B10 erhitzt in der Südwest- und Südpfalz also nach wie vor die Gemüter. Während viele in der Südwestpfalz den Ausbau begrüßen, lehnen ihn viele in der Südpfalz ab. Umweltschützer argumentieren gegen Wirtschaftsförderer, Bürgerinitiativen pro und contra stehen sich gegenüber. Zwei vom Land initiierte Meditationen scheiterten krachend.

Fakt ist: Seit 2016 steht der komplette vierspurige Ausbau der 30 Kilometer langen Strecke zwischen Hinterweidenthal und Landau im Bundesverkehrswegeplan 2030 - mit vordringlichem Bedarf, so heißt es im Amtsdeutsch. Die nötigen Planfeststellungsverfahren gibt es aber noch nicht. Um die genaue Umsetzung vor Ort gibt es nach wie vor Diskussionen, besonders um die Frage des Tunnels in Annweiler.

Vor Landtagswahl fordern Umweltschützer Ausbau-Stopp der B10

Der BUND hat sich vor der Landtagswahl mit dem elsässischen Naturschutzverband Alsace Nature und einer Bürgerinitiative zusammen getan und fordert, den Ausbau zu stoppen - "zum Wohl von Mensch, Natur und Staatskasse", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. "Die kommende Landesregierung muss versuchen, die B10 wieder aus dem vordringlichen Bedarf herauszubekommen", sagt Michael Carl.

"Zwei Mediationsverfahren wurden durchgeführt, ohne, dass eine Kompromisslösung gefunden wurde. Vielleicht kann dies in der Zukunft gelingen." Michael Carl, BUND

Vierspuriger Ausbau der B10 für Unternehmen wichtig

Hans-Günther Clev von der Zukunftsinitiative Westpfalz hofft hingegen, dass auch die kommende Landesregierung zum vierspurigen Ausbau steht. "Alles andere verstärkt das Gefühl, abgehängt oder vergessen worden zu sein und fördert die Abwanderung von jungen Menschen. Eine ausgebaute B10 ermöglicht es ihnen, auch dann in der Südwestpfalz oder Pirmasens wohnen zu bleiben."

"Das der Ausbau so umweltschonend wie irgend möglich erfolgen sollte, versteht sich (...) von selbst." Hans-Günter Clev, Zukuftsinitiatve Westpfalz

Das sagen die Parteien zum vierspurigen Ausbau der B10

Bei den im bisherigen Landtag vertretenden Parteien gibt es eine fast einheitliche Meinung zum Ausbau. Die SPD spricht sich in ihrem Wahlprogramm für einen "beschleunigten Ausbau der B10" aus, die CDU kündigt in ihrem Programm an, den "vierspurigen Ausbau der B10 in Angriff nehmen" zu wollen. Die FDP will den Ausbau "energisch vorantreiben". Die AfD geht in ihrem Wahlprogramm nicht direkt auf die B10 ein, fordert aber generell, dass der "Bundesverkehrswegeplan 2030 vollständig umgesetzt werden" soll. Die einzige im aktuellen Landtag vertretene Partei, die den Ausbau "explizit" ablehnt, sind die Grünen.

Vierspuriger B10 Ausbau nach der Landtagswahl 2021?

Vermutlich wird also auch die kommende Landesregierung hinter dem vierspurigen Ausbau der B10 stehen. Die Frage wird sein, wie schnell und intensiv die Pläne vorangetrieben werden. Entscheidend dafür wird die Zusammensetzung der Koalition nach der Wahl sein - beispielsweise ob die Grünen erneut in der Landesregierung vertreten sind und wie sie sich bei möglichen Koalitionsverhandlungen durchsetzen. Auch die Diskussionen um die genaue Streckenführung werden weiter gehen. Sicher ist: Der vierspurige Ausbau der B10 bleibt auch nach der Landtagswahl ein Thema, das die Region spaltet.