In Mölschbach beginnt am Freitag das große 800-Jahre-Festwochenende des Kaiserslauterer Stadtteils. Der Verein „Wir sind Mölschbach“ und weitere Beteiligte laden am Abend zur Kulturnacht an der Turnhalle. Dabei treten die Big Band der Emmerich-Smola-Musikschule und die Uni Big Band Kaiserslautern auf. Außerdem spielt die Mölschbacher Jazzcombo und es ist eine deutsch-amerikanische Comedyshow zu sehen. Höhepunkt der 800-Jahr-Feier des Stadtteils ist am Samstag ein großes Dorffest.