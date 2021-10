Aufsehenerregende Festnahme in der Innenstadt

In der Innenstadt von Kaiserslautern hat ein Zugriff der Polizei für Aufsehen gesorgt. Wie die Beamten mitteilten, gelang es Zielfahndern einen wegen mehrerer Haftbefehle gesuchten Mann in der Eisenbahnstraße festzunehmen. Weil sie das in Zivil taten, gingen Augenzeugen von einem Angriff auf den 22-Jährigen aus und wollten ihm helfen. Die Polizei konnte ihnen nach eigenen Angaben aber schnell glaubhaft machen, dass es sich um einen Einsatz handelte. Der festgenommene Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht und muss dort mehrere Monate absitzen.