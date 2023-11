Aufnahmestopp - Tierheim Kaiserslautern kann keine Hunde mehr aufnehmen

per Mail teilen

Weil immer mehr Hunde ausgesetzt werden, platzt das Tierheim in Kaiserslautern aus allen Nähten. Die Folge: Ein Aufnahmestopp für Hunde. Auch anderen Tierheimen geht es ähnlich.

Schon seit einiger Zeit nimmt das Tierheim nach Angaben von Leiterin Anne Knauber keine Hunde mehr von Privatleuten auf. Jetzt musste das Heim auch einen Aufnahmestopp für Hunde verhängen, die von den Behörden beschlagnahmt werden. Als Grund gibt Knauber an, dass zuletzt sehr viele Tiere einfach direkt vor dem Tierheim ausgesetzt wurden. Für das Ordnungsamt heißt das, dass es künftig selbst klären muss, wo die Tiere untergebracht werden.

"So schlimm wie es aktuell ist, war es noch nie. Eine solche Häufung ausgesetzter Tiere hatten wir noch nicht", beklagt Knauber. Auch bei den Katzen ist die Situation nicht besser. Innerhalb einer Woche musste das Tierheim 20 Katzen zusätzlich unterbringen, davon 14, die vor der Tür ausgesetzt wurden.

Kaum noch ein Tierheim in der Westpfalz kann Hunde aufnehmen

Kaiserslautern ist dabei kein Einzelfall, sondern die Regel. "Wir sind mit der Aufnahme am Limit", sagt auch Renate Koch vom Tierschutzverein Dahn. Es gebe einfach zu viele "Vermehrer", also Tierhalter, die beispielsweise ihre Katzen nicht kastrieren, aber frei laufen lassen würden. "Besonders bei British-Kurzhaar-Katzen, die gerade im Trend liegen", so Koch. Auch illegale Züchter bereiten den Behörden immer wieder Probleme.

"Es geht fast nichts mehr“, beschreibt auch Doris Feick vom Tierschutzverein Waldfischbach-Burgalben und Umgebung die Situation. Auch bei ihr kämen viele Anfragen von Hundebesitzern, die ihre Tiere abgeben wollten. "Wir haben für Hunde aber keine Aufnahmemöglichkeit", erklärt Feick, warum diese Anfragen dann weitergeleitet werden an das Tierheim Pirmasens.

Nach Corona-Pandemie wurden viele Hunde wieder abgegeben

Doch auch dort gilt seit einigen Monaten ein Aufnahmestopp für Hunde von Privatleuten, sagt Birgit Oster aus dem Pirmasenser Heim. Vor allem der Fachkräftemangel mache dem Tierheim zu schaffen. Als Gründe für die vollen Heime nennt Oster mehrere Faktoren: Neben "Rückläufen" aus der Coronazeit sei auch "schlecht gemachter Auslandstierschutz" für die Situation verantwortlich – also Organisationen, die Straßenhunde oder Katzen aus dem Ausland vermitteln, aber keinen "Plan B" in der Schublade haben, falls die Familie mit dem jeweiligen Tier nicht zurechtkommt.

Unseriöse Organisationen erschweren Tierschützern die Arbeit

Immerhin hätte Ebay dem illegalen Handel mit Babykatzen nun einen Riegel vorgeschoben, aber es gebe noch weitere Plattformen, beklagt Oster. Unseriöse Tierschutzorganisationen beklagt auch die Kaiserslauterer Tierheimleiterin. Zwar würde künftig der Onlinehandel mit Tieren unter einem Jahr eingeschränkt, doch Anne Knauber befürchtet, dass das dazu führen könnte, dass mehr Tiere in diesem Alter ausgesetzt werden.

Buchstäblich eng wird es auch im Tierheim in Jettenbach im Kreis Kusel. "Wir haben Ende August 13 neue Hunde bekommen, die in Adenbach beschlagnahmt wurden – das macht insgesamt 32 Hunde bei uns im Heim. Nur noch der Notzwinger ist frei", sagt Frank Germann vom Tierheim. Die Gründe: Viele Hunde stammten aus illegaler Zucht. Außerdem gebe es immer wieder Menschen, die ihre Tiere nicht artgerecht halten und deswegen abgeben müssen, wie im Fall in Adenbach.

Immer mehr Problem-Hunde in den Tierheimen

Alle Tierschützer sind sich einig: Es gibt viele verhaltensauffällige Hunde, die schwer oder gar nicht vermittelbar sind – und somit dauerhaft in den Heimen bleiben. Auch deshalb sei wenig Platz für neue Tiere, die hinzukommen.