Die Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn bekommt eine Auffangstation für Tauben. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Tiere im alten Bahnhofsgebäude unterzubringen.

Nachdem mehrere Taubenkolonien zunächst aus dem Bahnhofsgebäude vertrieben worden waren, hatten sie sich bei verschiedenen Anwohnern eingenistet, erklärte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel. Das habe für viel Ärger gesorgt.

In Enkenbach-Alsenborn soll Taubenpopulation kontrolliert werden

In der neuen Auffangstation könnten die Tiere nun kontrolliert nisten. So könne man ihnen zum Beispiel einen Teil der Eier wegnehmen und den Nachwuchs eindämmen. Das Taubenhaus soll in den nächsten beiden Monaten fertig sein.