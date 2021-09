Auffahrt am Überflieger voll gesperrt

Die Autobahnauffahrt am Überflieger in Zweibrücken ist ab Montag bis Mitte Dezember wegen einer Baustelle voll gesperrt. Davon ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Fahrbahn in Richtung Saarland betroffen. Beim Gegenverkehr in Richtung Pirmasens gibt es wegen der Vollsperrung keine Beeinträchtigungen. Der Verkehr wird über die Auf- und Abfahrt Ernstweiler umgeleitet. Auch die zur Autobahn parallel laufende Gottlieb-Daimler-Straße in Zweibrücken ist von der Baustelle am Überflieger betroffen. Dort kann nur ein Fahrstreifen befahren werden.