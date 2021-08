per Mail teilen

In Kaiserslautern ist heute Nacht ein Mann auf frischer Tat ertappt worden, als er in eine Gaststätte einbrechen wollte. Wie die Polizei mittteilte, hatte der Einbrecher ein Fenster der Gaststätte aufgehebelt und so den Alarm bei der zuständigen Sicherheitsfirma ausgelöst. Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte den Mann kurze Zeit später noch vor Ort festnehmen. Erbeutet hat er nach Polizeiangaben nichts.