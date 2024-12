per Mail teilen

Auf dem Hofgut Neumühle im Donnersbergkreis werden bald Hecken herangezüchtet, um sie danach direkt zu verbrennen. "Energiehecken" werden die genannt. Wie der Name schon sagt, sollen sie künftig Energie liefern. Verbrannt werden die Hecken in einer neuer Hackschnitzelanlage, die das Hofgut bald bekommt. Das bekommt dafür vom zuständigen Zweckverband mehr als 230.000 Euro, auch die EU fördert einen Teil. SWR-Reporter Jan Jaworski erklärt, was genau dahintersteckt: