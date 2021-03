Nach der Stadt Pirmasens und dem Kreis Südwestpfalz bietet nun auch die Stadt Zweibrücken französischen Pendlern an, das Corona-Testcenter in der Stadt zu nutzen.

Außerdem will sie helfen, Firmenmitarbeiter als Testpersonal auszubilden.

Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza sagte, Beschäftigte in Zweibrücker Unternehmen könnten von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes so geschult werden, dass sie Corona-Tests in den Betrieben selbst fachgerecht vornehmen könnten. Die dafür notwendigen Testpakete würden von der Stadt bereitgestellt. Das Angebot richte sich vor allem an Firmen, die Mitarbeiter aus Frankreich beschäftigen. Diese Grenzpendler müssen bei der Einreise nach Deutschland negative Corona-Tests vorweisen, die nicht älter als 48 Stunden sind. Außerdem sollen diese Grenzgänger auch das deutsche Corona-Testcenter in Zweibrücken nutzen dürfen. Damit könnten Grenzstellen entlastet und mögliche Staus dort reduziert werden, sagte Wosnitza.