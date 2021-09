Nach Masern- auch Corona-Impfung für Geflüchtete auf Air Base

Erst gab es für die Geflüchteten auf der Air Base Ramstein eine Impfaktion gegen Masern - jetzt sollen sie auch gegen Corona geimpft werden. Das Land hat den Impfstoff besorgt.

Rheinland-Pfalz hat nach eigenen Angaben 6.000 Dosen des Impfstoffes von Johnson&Johnson zur Verfügung gestellt, um ihn an die an die Geflüchteten aus Afghanistan zu verabreichen. Die U.S. Air Force habe eine entsprechende Anfrage an das Land gestellt.

Zurzeit sind rund 9.000 Menschen aus Afghanistan auf der Air Base in Ramstein und in den Rhine Ordnance Barracks in Kaiserslautern untergebracht, nachdem die Evakuierungsflüge in die USA wegen Masernfällen unter den Geflüchteten ausgesetzt wurden. Sie sind in den vergangenen Tagen bereits gegen Masern geimpft worden. Da die Menschen durch die Impfaktion länger in der Pfalz untergebracht werden müssen, ergebe sich die Chance, sie jetzt auch gegen das Corona-Virus zu impfen.

"Natürlich haben wir der Anfrage unserer US-amerikanischen Partner umgehend entsprochen und 6.000 Dosen Corona-Impfstoff für die Evakuierten zur Verfügung gestellt. Dies ist ein weiterer Beleg für die enge transatlantische Zusammenarbeit in Rheinland-Pfalz."

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) betonte, dass Impfen das Mittel der Wahl zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sei. Dies gelte für alle Menschen, "ganz egal, woher sie kommen". Der Impfstoff von Johnson&Johnson eigne sich besonders gut für die Impfaktion unter den Evakuierten aus Afghanistan, da er nur einmal verabreicht werden müsse.

Bislang wurden nach Angaben des Landes über die Air Base Ramstein rund 25.000 Menschen aus Afghanistan in die USA ausgeflogen. Wann die Flüge wieder aufgenommen werden, ist noch unklar.