Die Wähler in den USA haben ihre Stimme abgegeben - doch das Rennen um die Präsidentschaft ist noch immer offen. Dr. David Sirakov verfolgt den Wahlkrimi in den USA besonders intensiv. Er ist Direktor der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern, die die deutsch-amerikanischen Beziehungen pflegt und als Anlaufstelle für Fragen zu den USA dient. Dass die Akademie gerade in Kaiserslautern angesiedelt ist, ist kein Zufall. Denn in der Westpfalz sind viele US-Soldaten stationiert. Michael Münkner hat mit Dr. Sirakov über das deutsch-amerikanische Verhältnis im Allgemeinen und über die US-Präsidentschaftswahl im Besonderen gesprochen.