Der Beschluss von Bund und Ländern, den Astrazeneca Impfstoff nur noch über 60-Jährigen zu spritzen, hat kaum Auswirkungen auf die Westpfalz. Die Sprecher der Impfzentren teilten mit, heute und in den kommenden Tagen seien fast ausschließlich Impfungen mit Biontech oder Moderna geplant. In einer Videokonferenz mit dem Land am Nachmittag erhalte man Informationen, wie es mit den Impfungen mit Astrazeneca weitergeht. Hintergrund des Beschlusses von Bund und Ländern sind seltene Fälle von Thrombosen in Hirn-Venen im Zusammenhang mit einer Impfung, vor allem bei jüngeren Menschen.