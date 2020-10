per Mail teilen

Ein Internatsschüler in Kaiserslautern hat versucht, gerichtlich durchzusetzen, dass er wegen seines Asthma nicht mehr in die Schule muss. Er ist gescheitert.

Der Schüler besucht eine Klasse für Hochbegabte an einem Gymnasium in Kaiserslautern und leidet nach eigenen Angaben an bronchialem Asthma - deswegen wollte er Fernunterricht. Der Schüler argumentierte, er sei eigenständiges Lernen gewohnt und könne Aufgaben zu Hause allein bearbeiten und anschließend der Schule übermitteln.

Corona-Gefahren in der Schule und auf dem Schulweg?

Seinen Antrag auf eine Befreiung vom Präsenzunterricht begründete er nach Angaben des Gerichts damit, dass das Hygienekonzept der Schule nicht geeignet sei, um ihn vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen. Gefährdungen sei er auch auf dem Weg von seinem weiter entfernten Heimatort nach Kaiserslautern ausgesetzt, weil er öffentliche Verkehrsmittel benutze.

Der Schüler muss trotz Corona weiter das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern besuchen. SWR

Attest reicht nicht aus, um Junge vom Schulbesuch zu befreien

Das Verwaltungsgericht Neustadt hat den Eilantrag nun abgewiesen. Der Schüler habe trotz eines ärztlichen Attests nicht nachweisen können, dass er gemäß des landesweit geltenden Corona-Plans nicht schulbesuchsfähig sei. Zudem sei er in der Schule vom Sportunterricht befreit und im Internat in einem Einzelzimmer untergebracht worden - die Schule sei somit auf die gesundheitlichen Probleme des Schülers eingegangen.

Gegen den Beschluss kann der Schüler jetzt beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde einlegen.