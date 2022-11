ARD zeigt Mann aus Ramstein, der nicht sterben darf

per Mail teilen

Für jeden Handgriff braucht er einen Pfleger, nachts, wenn er sich umdrehen will, zum Naseputzen, Zudecken, Tränentrocknen. Harald Mayer lebt in totaler Abhängigkeit.

Multiple Sklerose hat Harald Mayer bewegungsunfähig gemacht. Der ehemalige Feuerwehrmann hat Angst, dass er bald weder schlucken noch atmen kann. Und trotzdem weiterleben muss. Bei vollem Bewusstsein. "Das Leben, das ich habe, das ist kein Leben mehr!"

Sterbehilfe: Harald Mayer kämpft um seinen Tod

Am Montagabend zeigt das Erste eine Reportage über den Schwerkranken aus Ramstein-Miesenbach. Harald Meyer kämpft seit Jahren darum, dass er sich mithilfe eines Medikamentes selbst töten darf. Zuletzt hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster den Antrag von Harald Meyer abgelehnt.

Die Filmcrew der ARD hat Harald Meyer in seinem Alltag begleitet und seinen Kampf für das Recht auf Selbsttötung beobachtet. Der Film ist am Montagabend, 21. November, um 22:20 Uhr in der ARD zu sehen.