Der westpfälzische Arbeitsmarkt erholte sich im November weiter von den Belastungen durch die Corona-Krise. Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens teilte mit, dass die Zahl der Arbeitslosen weiter zurückgegangen ist. Damit ist die Arbeitslosigkeit in der Region im dritten Monat in Folge gesunken, heißt es im Bericht der Arbeitsagentur. Im gesamten Bereich waren demnach im November rund 17.700 Menschen ohne Arbeit, knapp zwei Prozent weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3 Prozent, sie ist nur leicht gesunken, im Vergleich zum Vorjahr allerdings um knapp ein Prozent gestiegen. Der Leiter der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens, Peter Weißler sagte, es habe den Betrieben während des Lockdowns gutgetan, in die Kurzarbeit zu gehen, statt Beschäftigte freizustellen. Die Westpfalz habe derzeit den geringsten Anstieg von Arbeitslosen in ganz Rheinland-Pfalz.