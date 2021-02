In Göllheim im Donnersbergkreis ist gestern ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Betonwerk verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es bei Reinigungsarbeiten an einem Tank zu einer Verpuffung. Dabei wurde ein 49-jährige Arbeiter leicht verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Wegen der Verpuffung waren mehrere Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde im Großeinsatz. Wie viel Schaden entstanden ist, ist unklar.