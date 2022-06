Arbeiten für schnelles Internet gestoppt

Die Bauarbeiten für schnelleres Internet in Landstuhl werden nach Angaben von Verbandsbürgermeister Degenhardt vorübergehend eingestellt. Grund ist, dass das beauftragte Unternehmen bei den Bauarbeiten zwei Tage hintereinander Gasleitungen beschädigt hat. Mehrere Wohnhäuser mussten deshalb am Donnerstag und Freitag evakuiert werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Landstuhls Verbandsbürgermeister Degenhardt kündigte an, man werde jetzt mit der Deutschen Glasfaser Holding und dem beauftragten Subunternehmen das weitere Vorgehen besprechen.