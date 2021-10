Apotheker in der Pfalz klagen über gefälschte Impfpässe

per Mail teilen

Immer öfter beschlagnahmt die Kripo Kaiserslautern gefälschte Nachweise über eine Corona-Impfung. Der Verband "Apo Pfalz" warnt: einen Impfpass zu fälschen sei nicht schwer.

Vor wenigen Tagen erst ist im Kreis Kaiserslautern ein Pärchen mit gefälschten Impfpässen aufgeflogen: Es wollte sich in einer Apotheke einen digitalen Impfnachweis ausstellen lassen - die Apothekerin schöpfte aber Verdacht, als sie den mutmaßlichen Arztstempel sah. Sie alarmierte die Polizei, diese beschlagnahmte die Fälschungen.

Kein Einzelfall - nach Polizeiangaben haben die Beamten in den vergangenen Wochen in Stadt und Kreis Kaiserslautern sechs gefälschte Impfpässe und zwei gefälschte Impfnachweise sichergestellt.

Dunkelziffer der gefälschten Impfpässe dürfte hoch sein

Das Internet mache es dem, der einen Impfnachweis fälschen wolle, leider sehr einfach, kritisiert Christian Brand, Vorsitzender des Fachverbands "Apo Pfalz". Ihm selbst sei erst vergangene Woche in seiner Apotheke am Schillerplatz in Kaiserslautern eine Fälschung untergekommen. "Die Dunkelziffer ist hoch", vermutet Brand.

Mehr Probleme seit kostenpflichtigen Corona-Tests

Dass immer mehr Menschen versuchten, sich einen 2G-Status zu erschleichen, hält der Lauterer Apothekenbesitzer für höchst gefährlich: "Diejenigen sind dann weder geimpft noch getestet und stecken bei einer Infektion dann viele andere mit dem Coronavirus an".

Kritik übt Brand in dem Zusammenhang an der Politik: Das Problem mit gefälschten Nachweisen nehme zu, seit die Corona-Schnelltests nicht mehr kostenlos sind. Die Polizei habe zudem keine Handhabe gegen die Fälscher, sie gingen oft straffrei aus.

Darauf sollten Apotheken achten

Um Fälschungen zu erkennen, rät der Apothekenchef vor allem: auf den Stempel und die aufgeklebten Chargen-Etiketten im Impfpass achten. Außerdem könnte die Unterschrift verräterisch sein. "Es ist unwahrscheinlich, dass jemand im Impfzentrum zwei Mal von der gleichen Person geimpft wurde", betont Brand.