Großer Ansturm auf kostenlose FFP2-Masken in Kaiserslautern

In Kaiserslautern haben sich am Dienstag teils lange Schlange vor Apotheken gebildet. Gibt's da was umsonst? Ja - und zwar FFP2-Masken für Menschen, die zur Corona-Risikogruppe gehören oder über 60 sind.

Noch bevor die Apotheke öffnet, steht eine lange Schlange vor der Tür. Von solchen Bildern berichten gleich mehrere Apotheken in ganz Kaiserslautern. Die Leute wollen die FFP2-Masken abholen, die es seit Dienstag kostenlos für bestimmte Personengruppen gibt. Telefone stehen nicht still "Die Leute rennen uns die Bude ein", sagen mehrere Apotheker. Auch telefonisch erkundigen sich viele Kunden, ob überhaupt noch Masken verfügbar sind. Die Lagerbestände variieren von Apotheke zu Apotheke. Einige haben etwa 3.000 FFP2-Masken erhalten, um sie kostenlos rauszugeben, andere haben noch keine Lieferung erhalten und nur noch wenige Bestände. Masken rausgeben am laufenden Band Seit dem Morgen sind viele Apotheker fast nur noch damit beschäftigt zu prüfen, ob jemand berechtigt ist, die kostenlosen Masken zu bekommen und sie dann auszuhändigen. Damit alles vernünftig abläuft und sich jemand nicht mehrmals kostenlose Masken abholt, muss noch dokumentiert werden, wer bereits Masken erhalten hat, sagen die Apotheker. Das dauere und führe dazu, dass die Warteschlangen länger werden.