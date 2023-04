Anwohner wehren sich gegen angedrohte Straßensperrung

Anwohner der Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken haben einen Anwalt eingeschaltet, um zu verhindern, dass die Zufahrtsstraße zu ihren Grundstücken gesperrt wird. Hintergrund ist, dass ein auswärtiger Investor die Privatstraße gekauft hat und den Anwohnern mit einer Sperrung droht, wenn sie ihm die Straße nicht abkaufen.

Gut 30 Anwohner der Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken haben sich am Dienstagabend in einer Hofeinfahrt versammelt, um sich gegenseitig auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Schnell wird klar: Ohne rechtlichen Beistand bleiben viele Fragen offen - die Rechtslage ist verzwickt. Das Bauamt der Stadt hat gegenüber Anwohnern bereits unterschiedliche Aussagen gemacht.

Anwohnerversammlung in der Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken. Nach dem Verkauf der Straße an einen privaten Investor soll Anwalt Sebastian Pick (rechts) verhindern, dass der Investor die Straße für die Anwohner sperrt. SWR

Darf der Investor einen Teil der Siebenpfeifferstraße sperren?

Mittelpunkt der Diskussion ist ein Auszug aus dem Baulastenverzeichnis. Darin steht, dass dieser Teil der Siebenpfeifferstraße den Grundstücken als Zufahrt zur öffentlichen Verkehrsfläche diene.

Haben die Anwohner ein Zufahrtsrecht zu ihren Grundstücken oder nicht? Anwohner interpretieren den Auszug aus dem Baulastenverzeichnis unterschiedlich. Im Grundbuch seien keine Wegerechte vermerkt. Sie wollen nun Rechtssicherheit und eine klare Antwort der Stadt Zweibrücken. SWR

Ein Wegerecht oder Überfahrtsrecht sei aber nicht im Grundbuch eingetragen, sagt der Sprecher der Anwohner, Paul Schatke, der seit 2015 Eigentümer eines Hauses in der Straße ist. Wie die Sache nun juristisch zu bewerten sei, wolle er nicht einfach aussitzen, sondern klären lassen. Dazu hat Schatke einen Anwalt mit ins Boot geholt und sich mit anderen Anwohnern zusammengetan, um sich die Anwaltskosten zu teilen.

Anwohner sehen Stadt in der Pflicht

Viele Anwohner sind empört darüber, dass ihre Straße überhaupt an einen privaten Käufer versteigert wurde, weil sie sonst niemand wollte. Gerade einmal 2.500 Euro habe der Privatmann bei einer Auktion in Köln für die kleine Straße bezahlt. "Hätten wir das gewusst, hätten wir uns frühzeitig zusammentun können und zusammengelegt", sagt ein Anwohner. Er fürchtet, dass der Investor nun deutlich mehr Geld für die Straße haben will. Dass die Stadt die Straße nicht wollte, ist für ihn unbegreiflich. Jetzt müsse sie wenigstens eine klare Ansage machen, was passiert, wenn der Investor die Straße wirklich für die Anwohner sperren sollte. Werde die Stadt dann einschreiten, oder es bei der Sperrung belassen?

Die Zufahrt zur Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken. Die rote Linie markiert die Stelle, an der die Straße gesperrt werden soll, wenn die Anwohner kein Angebot für den Kauf der Straße vorlegen. SWR

Teil der Grundstücke wäre theoretisch anders erschließbar

Ein Teil der Anwohner scherzt bereits, dass sie im Notfall ihre Gärten zu Einfahrten umfunktionieren müssten, um von der anderen Seite ihre Häuser zu erreichen. Diese Möglichkeit hätten aber längst nicht alle Anwohner. Anwalt Sebastian Pick will sich nun in die jeweiligen individuellen Sachverhalte einlesen und hofft auf ein Einsehen der Stadt. Optimal wäre, wenn die Stadt die Straße einfach komplett übernehme, ob diese Möglichkeit bestehe, wisse er aber nicht, erklärt Pick.

Ein Investor hat einen Teil der Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken ersteigert. Dabei handelt es sich um den rot markierten Teil. googlemaps/SWR

Investor hat Ultimatum gesetzt

Bis zum 3. Mai erwartet der private Investor ein Kaufangebot der Anwohner, sonst wolle er die Drohung in die Tat umsetzen und die Straße sperren.

Die Stadtverwaltung in Zweibrücken teilte mit, dass sich die betreffende Straße nie in ihrem Besitz befunden hat und vor dem Investor einem Bauunternehmen gehörte. Ob der jetzige Eigentümer wirklich die Straße sperren dürfe, prüfe aktuell das Bauamt. Der Eigentümer selbst war gegenüber dem SWR noch zu keiner Stellungnahme bereit.