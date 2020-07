per Mail teilen

Fünf Frühchen im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern wurden positiv auf Bakterien getestet, die gegen Antibiotika resistent sind. Auf der Station gibt es nun einen Aufnahmestopp.

Wie das Westpfalz-Klinikum mitteilt, wurde am Dienstag ein Frühchen positiv auf Bakterien vom Typ Staphylococcus aureus getestet. Dabei handele es sich um Bakterien, die gegen die meisten Antibiotika resistent sind. Wenn diese Bakterien über Wunden oder Schleimhäute in den Körper gelangen, können sie eine Infektion auslösen. Die Erkrankung könne, so die Klinik, "unter Umständen einen schweren Verlauf nehmen".

Drei MRSA-Verdachtsfälle im Westpfalz-Klinikum

Daraufhin seien weitere Tests auf der Station durchgeführt worden. Die so genannten MRSA-Bakterien seien dann bei vier weiteren Frühchen entdeckt worden. Außerdem gebe es drei Verdachtsfälle. Diese Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Bei den fünf Frühchen sei zwar MRSA festgestellt worden, allerdings lege derzeit keine Infektion vor. Den Kleinkindern gehe es den Umständen entsprechend gut.

Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt

Eine Task-Force des Klinikums würde in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen beraten. "Als Sofortmaßnahmen haben wir ein Aufnahmestopp für die betroffene Station verhängt, eine Ausweichstation eingerichtet, umfassende weitere Hygiene-Maßnahmen eingeleitet und Tests durchgeführt, um Patienten und Beschäftigte vor einer Übertragung möglichst umfassend zu schützen", sagt Dr. Thomas Ecker, der Leiter der Krankenhaushygiene am Westpfalz-Klinikum.