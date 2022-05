Große Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket im Westen der Pfalz

per Mail teilen

Für nur neun Euro einen Monat lang den Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen? Diese Idee hat auch bei vielen Menschen im Westen der Pfalz Anklang gefunden.

Allein in Kaiserslautern hatten sich bis zum vergangenen Wochenende 5.000 Menschen ein 9-Euro-Ticket gekauft, wie die Verkehrs AG der Stadtwerke Kaiserslautern angibt. Das sei eine hohe Zahl im Vergleich, so ein Sprecher. Normalerweise verkaufe die Verkehrs AG 8.500 Monatstickets auf das ganze Jahr gerechnet. Der Preis sei ein wichtiger Grund für die Kundinnen und Kunden, sagt der Sprecher. Im Vergleich: die Monatskarte kostet normalerweise 66 Euro, im Abo ist sie für 56 Euro erhältlich.

Wegen 9-Euro-Ticket: Zusätzliche Mitarbeiterin am Verkaufsschalter

Um den Andrang in Kaiserslautern stemmen zu können, habe die Verkehrs AG eine zusätzliche Mitarbeiterin am Verkaufsschalter eingesetzt. Ab dem ersten Juni sind die 9-Euro-Tickets auch in den Bussen erhältlich.

In Pirmasens haben sich nach Angaben der Stadtwerke bis Ende Mai mehr als 1.500 Menschen mit dem 9-Euro-Ticket ausgestattet, jeweils 200 davon schon für die kommenden Monate Juli und August. In Zweibrücken hat die Stadtbus GmbH nach eigenen Angaben 500 Tickets für neun Euro verkauft. Insgesamt sind das mehr als 7.000 Menschen in der Westpfalz die das günstige Angebot der Bahn für sich beanspruchen.

Wie nachhaltig ist das 9-Euro-Ticket?

Der Sprecher der Verkehrs AG in Kaiserslautern freut sich nach eigenen Angaben zwar über den Andrang bei den 9-Euro-Tickets. Allerdings, sagt er, bleibe abzuwarten, wie nachhaltig die Menschen auch nach August noch auf Bus und Bahn setzen. Sollten die Busse in den kommenden drei Monaten von seinen Mitarbeitenden als voll besetzt gemeldet werden, dann habe er bereits weitere Busse in der Hinterhand, die er einsetzen könnte. Aber auch das sei begrenzt.

Das 9-Euro-Ticket kann über die Seite der Deutschen Bahn erworben werden. SWR Anja Müller

Auch ein Mitglied des Seniorenbeirates in Kaiserslautern hinterfragt, ob die Menschen ohne das 9-Euro-Ticket bei der Bus- und Bahn-Lösung bleiben. Denn seiner Meinung nach, sei der günstige Preis ein Treiber für die Kaufentscheidung. Ein Seniorenticket beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar kostet derzeit normalerweise rund 47 Euro im Monat.

Stadt muss auch nach 9-Euro-Ticket günstigen ÖPNV anbieten

Das sei für viele Senioren zu teuer, so das Mitglied. Er sagt: "Viele würden sich gerne ein Ticket kaufen und mit den Bussen fahren, wenn der Betrag niedriger wäre." Er fordert deshalb von der Stadt, dass sie auch nach dem 9-Euro-Ticket ein Angebot für günstigen Nahverkehr machen muss.