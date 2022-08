FCK gegen St. Pauli: Fans brauchen bei der Anreise erneut starke Nerven

Mehr als 35.000 Karten hat der 1. FC Kaiserslautern für die Partie gegen den FC St. Pauli verkauft. Am Sonntag wird es wieder voll rund um den Betzenberg. Bei der Anreise brauchen die Fans viel Geduld.

Rund um Kaiserslautern haben sich viele wichtige Verkehrsverbindungen in eine Baustelle verwandelt. Wer am Sonntag pünktlich zum Anpfiff um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion sein will, sollte vorher nochmals genau nachschauen, welche Wege überhaupt noch auf Deutschlands höchsten Fußballberg führen. Die Polizei rechnet in jedem Fall mit Stau - in und außerhalb von Kaiserslautern.

Bahnstrecken aus Neustadt und Pirmasens noch immer gesperrt

Auf das Auto zu verzichten, ist jedoch für viele Fans nicht möglich. Am Wochenende sind sowohl die Bahnstrecke zwischen Neustadt und Kaiserslautern als auch die Verbindung zwischen Pirmasens und Kaiserslautern gesperrt. Es wird zwar einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben, jedoch weist die Bundespolizei darauf hin, dass in den Bussen nicht genug Platz für alle Fußballfans sein wird. Da die Strecken noch bis zum Ende der Sommerferien gesperrt bleiben, gilt diese Einschränkung auch noch für die zwei Heimspiele gegen Paderborn und Magdeburg.

Baustelle auf der A6 könnte ebenfalls für Probleme sorgen

Für Autofahrer wird nach Polizeiangaben vor allem die A6 zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn zum Nadelöhr. Die Polizei geht davon aus, dass sich insbesondere nach Abpfiff ein Stau bilden könnte, wenn die Fans den Parkplatz an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost verlassen. Dort ist auf der A6 derzeit nur eine Spur frei. Auch die Baustelle auf der B270 am Opelkreisel erschwere die An- und Abreise mit dem Auto.

Wer zum FCK möchte, soll den Shuttlebus nutzen

Bereits beim DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg hatte die Polizei zu einer rechtzeitigen Anreise aufgerufen. Vor einer Woche sei das Park-Konzept aufgegangen, es habe keine größeren Behinderungen gegeben. Die Polizei hofft dennoch, dass noch mehr Menschen die P&R-Shuttles nutzen, weil insbesondere die prviaten Autos nach dem Spiel die Straßen verstopfen. "Sollte hier ein Umdenken erreicht werden, wäre allen Beteiligten geholfen", heißt es aus dem Präsidium.