Auch zum FCK-Heimspiel gegen Magdeburg fahren keine Züge

Am kommenden Sonntag (28. August) empfängt der 1. FC Kaiserslautern den 1. FC Magdeburg auf dem Betzenberg. Auch dieses Heimspiel ist wieder von Zugausfällen betroffen.

Seit Juli wird auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt an der Weinstraße an den Wochenenden gebaut. Die Gleise werden hier erneuert. Das trifft immer wieder Spiele des FCK. Zum Beispiel das vergangene Heimspiel gegen Paderborn. Und auch die Partie gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag ist betroffen. Denn nach Angaben des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr ist die Bahnstrecke von Neustadt nach Kaiserslautern auch an diesem Wochenende noch mal gesperrt. Außerdem fahren wegen Bauarbeiten keine Züge zwischen Pirmasens und Kaiserslautern.

Nicht genügend Ersatzbusse

Laut Zweckverband kann die Bahn auch zu diesem FCK-Heimspiel nicht ausreichend Ersatzbusse bereitstellen - weder zwischen Neustadt und Kaiserslautern, noch zwischen Pirmasens und Kaiserslautern. Lediglich nach dem Spiel fahre ein zusätzlicher Bus in Richtung Pirmasens. Fußball-Fans sollten sich deshalb zur Sicherheit vorab alternative Anreise- und Abreisemöglichkeiten suchen.

Polizei rät zu früher Anreise und Park&Ride

Die Polizei hatte schon in den vergangenen Wochen immer wieder darauf hingewiesen frühzeitig mit dem privaten Auto nach Kaiserslautern zu kommen. Das soll Verkehrsbehinderungen vermeiden. Außerdem rät die Polizei ausgeschilderte Park&Ride-Parkplätze zu nutzen. Zum Beispiel den Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost oder die Parkmöglichkeiten auf dem Gelände der Technischen Universität. Von dort fahren jeweils Shuttle-Busse zum Fritz-Walter-Stadion und nach dem Spiel auch wieder zurück.

Die Polizei weist darauf hin, nicht mit dem Auto nach Parkplätzen um den Betzenberg zu suchen. Dort gibt es kaum Parkmöglichkeiten. Außerdem kommt es gerade im direkten Umfeld des Stadions immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Züge von und nach Kusel fahren

Während zwischen Kaiserslautern und Neustadt beziehungsweise Pirmasens keine Züge fahren, läuft es auf der Bahnstrecke von und nach Kusel. Nach Angaben des Schienenzweckverbands fahren die Regionalbahnen vor dem FCK-Heimspiel von Kusel nach Landstuhl und von dort nach Kaiserslautern. Nach dem Spiel würden dann zwei Züge nach Kusel fahren.