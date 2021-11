Nach tödlichen Messerstichen: Anklage gegen 16-Jährigen aus Altenglan

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat Anklage gegen einen 16-Jährigen aus Altenglan im Kreis Kusel erhoben. Der junge Mann soll im Juli seinen Stiefvater mit Messerstichen getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft dem Jugendlichen Totschlag vor. Der 16-Jährige sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Ein Sprecher sagte, bislang schweige er zu den Vorwürfen.

Jugendlicher wählte selbst den Notruf

Der Jugendliche soll im Juli in Altenglan nach einem Streit mit einem Küchenmesser auf seinen Stiefvater eingestochen haben; einmal in den Bauch, einmal in die Brust. Der Mann starb wenig später am Tatort. Sein Stiefsohn hatte noch den Notarzt gerufen, war dann aber geflohen. Die Polizei hatte ihn wenige Stunden später festgenommen.

Jetzt muss das Landgericht Kaiserslautern entscheiden, ob und wann der Prozess stattfindet.