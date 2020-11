Nach dem tödlichen Unfall auf der A63 bei Göllheim Anfang des Jahres hat die Staatsanwaltschaft den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.

Der Mann war demnach Anfang Januar mit seinem Auto mit mehr als 180 km/h auf der Autobahn bei Göllheim unterwegs. Aus einem Gutachten geht hervor, dass er sich zwei hintereinander herfahrenden Lkw genähert hatte. Der hintere Lkw wechselte dann auf die Überholspur. Weil der Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, fuhr er rechts an den beiden Lkw vorbei.

Eine Tote und viele Verletzte bei Unfall auf A63

Er verlor die Kontrolle und prallte in zwei Autos, die auf einem Rastplatz neben der Autobahn standen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, eine Frau starb noch am Unfallort. In dem Gutachten heißt es, dass der Unfall hätte vermieden werden können, wenn sich der Unfallverursacher an die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h gehalten hätte.