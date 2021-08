Innerhalb von wenigen Wochen hatte es gleich mehrmals an und in einem Haus in Unkenbach (Donnersbergkreis) gebrannt - jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern steht eine Person im Verdacht, im Mai dieses Jahres zwei Mal Feuer gelegt zu haben: am 9. Mai an der Scheune des Bauernhofes und am 11. Mai in einem Zimmer des Wohnhauses. Kurz zuvor war das Anwesen auch schon zwei Mal in Flammen aufgegangen. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen dazu noch an. Bei einem Feuer im April sind fast 50 Hasen auf dem Bauernhof in Unkenbach ums Leben gekommen. Torsten Schlemmer Tatverdächtige Person bestreitet Brandstiftung Bislang hatten Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei Personen ermittelt, die die Brände in Unkenbach gelegt haben sollen - der Verdacht gegen die zweite Person habe sich aber nicht bestätigt. Die jetzt tatverdächtige Person habe die Taten bestritten, sie sei wegen Wiederholungsgefahr in einer Einrichtung untergebracht. Nähere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht. Nach der Anklage muss nun das Amtsgericht Rockenhausen entscheiden, ob und wann es zu einem Prozess kommt. Der Vorwurf lautet auf Brandstiftung und auf schwere Brandstiftung. Bei den Bränden wurden keine Menschen verletzt, rund 50 Hasen sind jedoch gestorben.