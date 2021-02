In Zweibrücken ist am Freitagmittag eine Fußgängerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sich an der Fasanerie ein mit Betonsäcken beladener Anhänger von einem Auto gelöst. Der Anhänger rutschte mehrere Meter über die Straße und erfasste eine 33-jährige Fußgängerin auf einem Gehweg. Die Frau wurde in die Böschung geschleudert und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum sich der Anhänger von dem Auto gelöst hat ist unklar.