Kerzenheimer Ortsbürgermeisterin zu den Steuererhöhungen

Um eine Genehmigung für den Haushalt zu bekommen, musste die Ortsgemeinde Kerzenheim die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke von 420 auf 1000 Prozent erhöhen. Das stellt manche Bürger vor große Probleme.

"Gerade für viele ältere Bürgerinnen und Bürger ist das schlimm", sagt die Kerzenheimer Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) - und ergänzt: "Wir haben hier relativ große Grundstücke, haben Häuser, in denen die Menschen geboren wurden und immer noch drin wohnen." Nun hätten ihr bereits Einwohner mit Tränen in den Augen erzählt, dass sie ihr Haus verkaufen müssen, wenn es so weitergehe.